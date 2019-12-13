الهيئة البيطرية تواصل حملاتها على أسواق اللحوم والدواجن

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الدور الرقابي الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحي وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تواصل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها.



وقال محمود في تصريحات له اليوم إنه تم ضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.



أضاف، أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن أسفرت عن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت "167،651" كيلو لحوم؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير في صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 909 محاضـر.

