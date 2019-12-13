9.9 مليار جنيه إجمالى قيمة التداولات بالبورصة الأسبوع الماضى

كشفت بيانات حديثة للبورصة، عن قيمة التعاملات بالبورصة لدى تعاملات الأسبوع الماضى إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.



وأظهرت البيانات تحقيق التداولات لمستوى 884 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ86 مليون ورقة مالية، وذلك من خلال تنفيذ 77 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 94 ألف صفقة الأسبوع قبل الماضي.



ولفتت بيانات البورصة، إلى أن استحواذ سوق الأسهم على 53.47% من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة، فيما استحوذت سوق السندات على نحو 46.53 % خلال أسبوع.