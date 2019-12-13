احتفالية لـ"مستقبل وطن" لتكريم ذوي القدرات الخاصة بدمياط

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة دمياط، احتفالية كبرى لتكريم ذوي القدرات الخاصة والذين حققوا مراكز عالمية وإفريقية ومحلية في المجالات المختلفة وكذلك المتميزين علميا ودراسيا، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصى أمين الحزب بالمحافظة.



وبحضور أعضاء هيئة مكتب مركز كفر سعد وهيئة مكتب المحافظة، نفذت أمانة مركز كفر سعد أكبر فعالية، وشهد الحفل حضورا كثيفا من الأعضاء والأمناء والجماهير وشمل العديد من الفقرات الفنية والغنائية والشعرية.



وفي كلمته، أكد النائب محمد الحصي، أمين الحزب بالمحافظة، أن الدولة تولي اهتمامها الأكبر لذوي القدرات الخاصة بسن قوانين وتشريعات لخدمتهم وكفالة حقوقهم بكل اشكالها.



وأضاف "الحصى"، أن الوطن بحاجة للجميع ولا يتخلى عن أحد، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع ذوي القدرات الخاصة نصب عينيه.