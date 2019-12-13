والد "طفل التعذيب": النائب العام استدعاني للتحقيق في الواقعة

قال والد طفل التعذيب عادل نعمان، إن مكتب النائب العام تواصل معه، واستدعاه للتحقيق في واقعة تعذيب ابنه على يد طليقته، مؤكدًا أنه في طريقه من السويس إلى القاهرة للمثول أمام النائب العام المستشار حمادة الصاوى لسماع أقواله.



كان فيديو قد انتشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لأم تعذب ابنها الذي لم يتعد عمره 5 سنوات، بشكلٍ قاسٍ، ما أثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وحين تواصلت "الدستور" مع والده، أكد أنه لم ير ابنه منذ عامين ونصف العام- منذ انفصاله عن زوجته- بعد أن هددته بالإيذاء حال إصراره على رؤية الابن، ليصرخ الطفل في الفيديو قائلًا: "يا بابا تعالى خدني".