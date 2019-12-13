السنيورة: يوجد احتياطات نفط في لبنان.. والحريري كان مقيدًا

أوضح رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، أن هناك احتمالات كبيرة لوجود احتياطات نفط وغاز في لبنان، لافتًا إلى أن الصورة ستتضح في بداية عام 2020.



وأعرب السنيورة فى حواره مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أمله فى أن تبدأ شركات الاستكشاف بالحفر في يناير المقبل وأن يستخرجوا شيئًا.



وأوضح السنيورة أن الأمر سيستغرق من 6 إلى 7 سنوات للحصول على نتائج تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد، مؤكدًا أن المهم هو إدارة هذه الموارد بشكل صحيح، فالشخص الذكي يتعلم من أخطائه، والشخص الحكيم يتعلم من أخطاء الأخرين.



وتابع السنيورة "حان الوقت لكي يتعلم لبنان من الكثير من الأخطاء، يجب ألا يكون هناك سوء إدارة للاقتصاد، وعلينا إدارة موارد الهيدروكربون بشكل جيد للغاية".



وأكد السنيورة أن بلاده ستشهد تغييرًا كبيرًا إذا ترأس سعد الحريري حكومة تكنوقراط، مؤكدًا مساندته له كونه صاحب خبرة.



وأشار السنيورة إلى أن الحريرى كان مقيدًا من الأحزاب السياسية أثناء رئاسته للحكومة، وبالتالي لم يتمكن من فعل أي شيء، مشددًا على أنه يستحق فرصة أخرى.