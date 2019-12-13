طالب بتربية رياضية يصيب عامل بطلق ناري بالدقهلية

أصاب طالب بكلية التربية الرياضية، شابًا آخر بطلق ناري في الكتف؛ بسبب مشاجرة بينهما أثناء لعب كرة القدم في الشارع، في قرية ديو الوسطى، التابعة لمركز السنبلاوين.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد استقبال مستشفى السنبلاوين العام، لعامل مصاب بطلق، وتم تحويله لمستشفى المنصورة العام.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين، وتبين إصابة مصطفى علي محمد، 22 سنة، وبسؤاله اتهم "شادي. ش ع ش"، 21 سنة، طالب بكلية تربية الرياضية، ومقيم معه في القرية ذاتها، بالتعدى عليه بإطلاق عيار من سلاح ناري، وإحداث إصابة له، على إثر حدوث مشادة بينها لخلاف على مباراة كرة قدم.



وتحرر عن ذلك المحضر 23709 لسنة 2019 جنح مركز شرطة السنبلاوين، ويتلقى المصاب الرعاية اللازمة.