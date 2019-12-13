ضبط 3 عاطلين سرقوا بندقية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة بندقية مرخصة، ومبلغ مالي، ومصوغات ذهبية، من شقة، وأرشد المتهمون عن المسروقات، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض شقة مسن بالمعاش للسرقة على يد مجهولين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبعد التحري، تبين أن مرتكبي الواقعة، استولوا على بندقية مرخصة، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالي، وتبين وجود آثار بعثرة محتويات الشقة.



كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن كلا من " سمير"، و"سيد"، و"أحمد" مسجلين خطر، وراء ارتكاب السرقة، وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهم، بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الشقة، وأرشدوا عن المسروقات.