وزيرة التضامن: حضور السيسى جلسة المرأة فى منتدى أسوان يعكس اهتمامه بدورها

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، يعكس اهتمام الرئيس بقضايا المرأة، ودورها في إفريقيا.



وأكدت خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجلسة تضمنت مداخلات مهمة جدًا من نماذج للمرأة الإفريقية، موضحة أن الجلسة أوصت بأن يكون هناك اهتمام بمشاركة المرأة الإفريقية في الجلسات التي تتعلق بقضايا الأمن والسلم.



وأوضحت وزيرة التضامن، أن الحروب والنزاعات تقضي على ثمار التنمية، موضحة أن مصر حرصت خلال الجلسة على عرض الإنجازات التي تحققت لصالح المرأة خلال السنوات الأخيرة.