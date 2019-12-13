نتنياهو يعلن إطلاق حملته الانتخابية رسميًا من القدس المحتلة

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، رسميًا إطلاق حملته الانتخابية، من مقر رئاسة الوزراء، بمدينة القدس المحتلة، حسبما نشرت موقع "واللا" الإسرائيلي.



وحضر إعلان نتنياهو لإطلاق حملته الانتخابية ما بين 150 و200 عضو من حزب "الليكود"، أبرزهم يسرائيل كاتس، وزير خارجية الاحتلال، وميري ريجيف، وزير الثقافة هناك، واللذان من المتوقع أن يقودا الحملة الانتخابية لبنيامين.



وقال نتنياهو، في كلمته إنه فعل ما بوسعه، من أجل عدم التوجه لخيارات غير ضرورية، ولكن الوضع الآن هناك انتخابات للمرة الثالثة، انتخابات تمهيدية في "الليكود"، بينما تجنب ذكر جدعون ساعر منافسه على رئاسة الحزب، خلال الخطاب، ويعقد "الليكود"، في 26 ديسمبر الجاري، انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، يتنافس نتنياهو وساعر.



وأعلن الكنيست، منتصف ليل الأربعاءالخميس، رسميًا، حله، وهو التوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.