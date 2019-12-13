ضبط هارب من 3 قضايا بسلاح ناري في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط هارب محكوم عليه في 3 قضايا، بينها قضيتين بالسجن المؤبد، بحوزته سلاح ناري وذخائر.



أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية تردد أحد العناصر الإجرامية، سن 34، سبق اتهامه في قضية "سلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا، 2 اتجار مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد - سلاح محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" على محل إقامته بعزبة العكفان بدائرة المركز، وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، وبمواجهته بالأحكام أقر بها وحيازته السلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.