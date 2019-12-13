-
الجمعة 13 ديسمبر 2019 الموافق 16 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط هارب من 3 قضايا بسلاح ناري في الشرقية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط هارب محكوم عليه في 3 قضايا، بينها قضيتين بالسجن المؤبد، بحوزته سلاح ناري وذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية تردد أحد العناصر الإجرامية، سن 34، سبق اتهامه في قضية "سلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا، 2 اتجار مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد - سلاح محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" على محل إقامته بعزبة العكفان بدائرة المركز، وحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة، وبمواجهته بالأحكام أقر بها وحيازته السلاح لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

منذ حوالي 12 ساعة

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ حوالي 18 ساعة

محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة

منذ حوالي 18 ساعة

حفتر يعلن بدء "عملية حاسمة" لاستعادة طرابلس من "الخونة"

الصور

image description

صور كارمن سليمان مع نجوم الفن فى احتفالها بأغنية "بصاتك"

image description

الزعامة يفتح قلبه لـ"الدستور": معرفش مين حمو بيكا.. وشمال يمين شَكَل بيحب ياسمين (حوار)

image description

مزارعو الفراولة بالقليوبية يرفضون تصدير الذهب الأحمر لتخفيض سعره

image description

"مرسى علم" تمنع تجول الأغنام في شوارعها

image description

انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الأكثر قراءة

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

4 قتلى بانفجار أنبوبة في الأقصر (صور)

"الأرصاد" تحذِّر المواطنين من "تقلبات جوية شديدة"

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

الصحة

"حرق الطاقة" يزيد من الدهون البنية في الجسم

علماء ينجحون في تطوير أول نموذج لأنسجة عصبية ثلاثي الأبعاد

دراسة توصي بوضع ملصقات غذائية لتمارين حرق السعرات الحرارية

قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية

الرئيس نيوز

الليلة.. شرم الشيخ تشهد انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية

"هربت من بعبع الثانوية".. قصة أميرة طالبة التعليم الفني التي تشارك للمرة الأولى بمنتدى شباب العالم

محمود فارس ينضم لأسرة مسلسل "خالد بن الوليد" ويبدأ تحضيراته الخاصة

رسيما.. كهربا أهلاوي

منوعات

تأخر إقلاع طائرة من بيروت إلى روما بسبب قطة هاربة

قيء حوت بـ714 ألف دولار

4 وفيات جديدة بمرض غامض في أمريكا

معركة النسر والأخطبوط.. تعتقد من ينتصر؟

كشكول

انتهاء تدريب مُعلمي الصفوف الأولى بالقاهرة الجديدة

كلاكيت تاني مرة.. مصرع طالب إعدادي صعقاً بالكهرباء في المنوفية

غدًا.. بدء البرنامج التدريبي لتفعيل التدويل بالتعليم العالي في جامعة الزقازيق

بالصور.. محافظ الغربية يطلق شارة بدء مبادرة "بأيدينا نجملها"

إسلام سياسي

إخواني منشق: الإرهابية أنشأت لتدمير الأوطان العربية

اعتقال ملكة جمال بريطانية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا منوع

نيويورك تايمز: توقف المحادثات الأمريكية مع طالبان

نائب مرشد الإخوان يثير الجدل بتصريحات عن مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
منتدى أسوان.. خطوة بعد خطوات
د. محمد عفيفي
إنها القاهرة.. كم قهرت جبابرة
مدحت بشاى
شباب جامعاتنا والإعداد النفسى
جلال حمام
الحلم.. كلمة سر نجاح الرئيس
المزيد

الثقافة

فنان تشكيلى روسى: ألمس الدفء والمحبة فى التحدث مع المصريين

الحاج علي: نبذل محاولات لاستيعاب كل دور النشر في معرض الكتاب

"حوارات هندسية" بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.. الأحد

ندوة "الملكة الفرعونية حتشبسوت" بالمركز الإسباني.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك