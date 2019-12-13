غدًا.. خبيرة هولندية في برنامج تدريبي بجامعة الزقازيق

تبدأ جامعة الزقازيق، غدًا السبت، برنامجا تدريبيا لتفعيل التدويل في التعليم العالي، ينفذه مركز العلاقات الدولية بمشاركة خبيرة دولية من دولة هولندا، ومجموعة من المدربين المحترفين من جامعة الزقازيق والمنصورة، على مدى خمسة أيام تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.



وصرحت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا البرنامج هو برنامج لتدريب المدربين يهدف إلى إعداد قوة عمل للتدويل في التعليم العالي ضمن الاتفاقية التي عقدتها الجامعة مع جامعة بوتسدام الألمانية في إطار جهود مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية، وبدعم من برنامج Dialoug on Innovative Higher Education Strategies) (DIES) الذي تقدمه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD واتحاد الجامعات الألماني (HRK) لتفعيل التدويل في التعليم العالي.



وأوضحت عسكر أن البرنامج التدريبي تم قبوله ودعمه فنيا وماديا من جامعة بوتسدام الألمانية، وقد شارك في وضعه مركز العلاقات الدولية والثقافية بجامعة الزقازيق ممثلا في الدكتورة أميرة والي، بالاشتراك مع مدربين محترفين من جامعات عين شمس وحلوان والفيوم، هم: الدكتورة رشا عادل والدكتورة إيمان جواد والدكتور محمد حمزاوي.



وأشارت د. وفاء فوزي مدير مركز الجودة، إلى أن المركز سوف يستضيف الأنشطة التنفيذية للبرنامج التدريبي، وقد انتهى فريق العمل بالمركز من كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الضيوف من جميع الجامعات المصرية من أجل تنفيذ البرنامج على أكمل وجه وبصورة مشرفة تليق بالجامعة.