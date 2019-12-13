المبعوث البريطاني: منتدى أسوان للسلام يزيد من أمن وازدهار إفريقيا

قال كليم نايلور، المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الساحل، إن بريطانيا تأمل في أن تكون مخرجات منتدى أسوان للسلام والتنمية تشجع على مزيد من إقرار للسلام والازدهار في أفريقيا.



وأضاف "نايلور"، خلال لقاء خاص علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يسعون أن تكون هناك شراكة مع دول إفريقيا والتحالفات الدولية للعمل على تحقيق أهداف مشتركة، معتبرًا أن منتدى أسوان للسلام والتنمية سيعمل على تشجيع الأمن والسلام المستدامة في إفريقيا.



وقد اختتمت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية أمس، بعد أن استمر على مدار يومين، أن شهد عددا من القضايا مثل أمن الطاقة، وتعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق الأمن والسلم.