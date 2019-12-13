رئيس زفتى يتفقد "عنيك في عنينا" بفرسيس

تفقد المحاسب أحمد عبدالمقصود النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، قافلة طبية للعيون بقرية فرسيس، التابعة لمركز زفتى، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



القافلة التي نظمتها مؤسسة "صناع الخير" ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتتضمن القافلة الكشف على كل أنواع أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم وتوزيع الأدوية على من يثبت طبيًا احتياجه لها، وكذلك إجراء العمليات الجراحية للمرضى منهم وعمل النظارات الطبية كل ذلك بالمجان.



يُذكر أن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وتهدف للقضاء على مسببات العمى داخل مصر نهائيًا.