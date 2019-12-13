برلمانى: منتدى شرم الشيخ يقوى الأواصر بين شباب العالم

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن منتدى شباب العالم، ستكون له نتائج عديدة وطويلة المدي، كالحديث عن التجربة المصرية، ونقل الخبرات الشبابية التي نجحت في خوض المجالات، سواء التنفيذية أو الشبابية أو الخدمية، وكذلك نقل للشباب العاديين أن البذل والاجتهاد جعلا للشباب نصيبًا في البرلمان والوزارات، والحكومة، بالإضافة إلى قوة الأواصر بين الشباب المصري وشباب العالم، من حيث زيادة الروابط الثقافية والاجتماعية بين دول العالم، وكذلك نقل صورة مصر أمام العالم بأن لديها شبابًا قويًا ومتعلمًا يستطيع قيادة دولة، وهذا لم يكن متوفرًا في القيادات الرئاسية التي تولت حكم مصر، فهذا إبداع من الرئيس السيسي.



وأكد النائب أحمد علي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منتدى شباب العالم بمثابة دعوة للدول الخارجية لزيارة مصر، وتكذيب الصورة التي نقلتها المنظمات غير العادلة التى تبث صورة لمصر غير لائقة وزائفة بغرض التشويه والتحريف لنقل خلفيات معينة لدول خارجية.