محمد حماقي يتألق في أحدث حفلاته بموسم الرياض (صور)

تألق النجم محمد حماقي، مساء أمس الخميس، خلال حفلته الغنائية، ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.



قدم "حماقي" عددًا من أغانيه والتي لاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بالسعودية، ومن أبرز الأغاني التي قدمها "كل يوم من ده"، و"يزلزل"، و"صور"، و"ليلى"، و"من البداية"، و"راضيني"، و"يا ستار"، و"ما بلاش"، و"قالوا عنك".



يواصل "حماقي" تصوير حلقات برنامج المواهب "the voice"، في موسمه الجديد، الأكثر تميزًا من المواسم السابقة، كعضو لجنة تحكيم بمشاركة راغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد.



يذكر أن "حماقي" يستعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في جامعة النهضة، وذلك يوم الأحد 15 ديسمبر، في فترة احتفالات موسم الكريسماس، وبدأت الجامعة بالفعل الترويج للحفل.