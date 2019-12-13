لحظة إنقاذ غزال عالق في بركة متجمدة (فيديو)

عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو عن لحظ إنقاذ غزال، عقب وقوعه في بركة مجمدة، ونقله إلى مكان آمن بعد إنقاذه.



وقال تقرير إن شرطيًا في مقاطعة سبليت، بالولايات المتحدة، أنقذ غزالًا تقطعت به السبل في بركة متجمدة جزئيًا فوق البركة.



وأظهر مقطع الفيديو أحد عناصر الشرطة الموجودة في المكان وقد استخدم حبلا لإنقاذ الغزال المحاصر وجرّه على الجليد، حتى يخرج من البركة.