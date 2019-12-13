"المصالحة الروسي": عودة 966 لاجئًا إلى سوريا

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 966 لاجئًا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.



وأضاف المركز، في بيان له اليوم الجمعة، أن من بين اللاجئين 369 لاجئا (110 سيدات و188 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 597 لاجئا ( 179 سيدة و304 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).



وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة هكتارين، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.