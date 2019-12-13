ناهد السباعى تمنع الإعلام من دخول مسجد هيثم أحمد زكى

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، انتهاء بناء مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الجمعة السادسة بعد وفاته، والذي تم بناؤه من خلال مساعدة أصدقائه كصدقة جارية على روحه، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



ونشرت ناهد، صور المسجد وعلقت عليها قائلة:" الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا ولأموات المسلمين جميعًا".



وتابعت:"صحاب هيثم أحلى صحاب ف الدنيا أي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبيه وجمهوره".



وتوفي في السابع من نوفمبر هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز فى الشيخ زايد، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.