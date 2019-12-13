أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخص هدد الشرطة بالسلاح الأبيض قرب باريس.



ولم يكن هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تتعرض له فرنسا ففى أغسطس الماضي، طالعتنا وسائل إعلام فرنسية، بوقوع هجوم مماثل بالسكاكين في مدينة ليون في شرق فرنسا.



وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين تراوح عددهم ما بين 6 و8 أشخاص.