الوطنية المستقلة تعلن نسب التصويت وتوقعات بجولة ثانية في الجزائر

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي بدأ التصويت فيها أمس الخميس، وذلك في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة.



فيما قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، لقد وصلت نسبة المشاركة الوطنية النهائية في الانتخابات الرئاسية إلى 41.14 %، عند غلق مكاتب الاقتراع، مضيفا أن 9 ملايين و692 ألف جزائري صوتوا في الانتخابات من أصل 23 مليون و559 ألف و853 من إجمالي المواطنين المسجّلين في القوائم الانتخابية.



هذا ومن المفترض وفقا للقانون والدستور الجزائري، أنه على المرشح أو المرشحَين الفائزين في الاستحقاق الانتخابي انتظار فصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية للانتخابات بعد تلقي الطعون، وهذا في الفترة ما بين 16 – 25 ديسمبر الجاري.



ولكن في حالة فوز أحد المرشحين الخمسة بأغلبية أصوات الناخبين المشاركين «50 %+ صوت واحد»، سيعلن المجلس الدستوري فوزه بالرئاسيات في الفترة المذكورة، ولكن في حالة عدم حصول أي من المرشحين الخمسة على الأغلبية، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات بين المرشحَين الحاصلين على الترتيب الأول والثاني في عدد الأصوات، على أن يكون هذا في الفترة من 31 ديسمبر 2019 و9 يناير 2020.



