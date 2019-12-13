ميركل تتعهّد بـ"شراكة وثيقة" مع جونسون عقب فوزه بالانتخابات

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن أملها في التعاون عن قرب مع رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون، الذي حقق فوزًا حاسمًا في الانتخابات التشريعية.



وقالت ميركل في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر "تهانينا بوريس جونسون على هذا الفوز الواضح في الانتخابات.



أتطلع لمزيد من التعاون باتّجاه الصداقة والشراكة الوثيقة بين بلدينا".