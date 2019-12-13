اليونان تعرض على أمريكا استضافة قواعدها العسكرية

قال مصدر دبلوماسي يوناني أن بلاده قد تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، إذا ما قررت تركيا إغلاق قاعدتي "انجرليك" في الجنوب، و"كوريسيك" بالشرق، في وجه القوات الأمريكية.



ويأتي ذلك بعد تهديدات وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، بغلق القواعد الجوية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما استمرت في قانون العقوبات.



وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن اليونان يمكنها استضافة أي منشأة عسكرية أمريكية، ولحسن الحظ لديها ما يكفي منها.



وحول استعداد اليونان لوضع أسلحة نووية على أراضيها، قال: "لا نستطيع التأكد من إذا كانت هذه القنابل النووية موجودة بالفعل أم لا".



واختتم المصدر قائلًا: "إذا عبرت الولايات المتحدة عن رغبتها في توسيع تعاونها العسكري مع اليونان، فستقبل أثينا الأمر بكل سرور".