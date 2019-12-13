سائحون من أمريكا وإيطاليا يزورون المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت منطقة آثار تل العمارنة بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا يضم سائحين من أمريكا وإيطاليا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنطقة وللتعرف على الحضارة الفرعونية بالمحافظة.



وأكد أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية القطاع السياحي في مصر، مُؤكدا تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة.



من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة، منها (منطقة آثار تل العمارنة بمركز دير مواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى).