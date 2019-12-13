القوى العاملة: صرف 124 ألف جنيه مستحقات لـ6 مصريين بالأردن

أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4962 دينارا أردنيا، أي ما يوازى 124 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حل شكوى العامل "نادر.ع.ع" ضد كفيله "أحمد. ص" بحصول العامل على إجازة سنوية لمدة شهرين.



وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.



وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، أشرف الحرايرى، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال الذين تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "علي. ر" ضد الكفيل "أحمد.س" وصرف مبلغ 500 دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصري، واستلام جواز السفر.



كما تم حل شكوى "مصطفى.م.م" ضد الكفيل "سامر.م" حجز، وصرف مبلغ 2500 دينار، ما يعادل 62500 جنيه مصري، واستلام جواز السفر، وحل شكوى العامل "محمد.أ" ضد الكفيل "أمجد.م" وصرف مبلغ 1100 دينار، ما يعادل 27500 جنيه مصري، واستلام جواز السفر، وشكوى العامل "عابد. س" ضد الكفيل "قاسم.أ" وصرف مبلغ 250 دينارا، ما يعادل 6250 جنيها مصريا.



وتم صرف راتب تقاعد لورثة "إبراهيم.م.أ"، المتوفى في أول يناير 2018، مع صرف مبلغ 500 دينار، ما يعادل 12500 جنيه مصري مصروفات جنازة، وصرف راتب تقاعد لورثة "إسماعيل.ع.أ"، وذلك بعد تقديم شكوى للضمان الاجتماعي بحدوث حادث للمتوفى مع عدم إدراج الشركة اسمه في الضمان الاجتماعي، وقد أدت الشكوى إلى صرف راتب للورثة، وتم أيضا استلام مبلغ نقدي كتعويض، وصرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة "أسامة" بقيمة 112.50 دينار، ما يعادل 2800 جنيه مصري.