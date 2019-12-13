دبلوماسي يوناني يكشف تفاصيل الابتزاز التركي لحكومة السراج

كشفت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتز حكومة الوفاق الوطني وفايز السراج من أجل إبرام الاتفاقية البحرية المشبوهة.



ونقلت الصحيفة تصريحات دبلوماسي يوناني رفيع المستوى، الذي قال "تركيا أجبرت حكومة الوفاق الوطني على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية رغم عدم منطقيتها".



وتابع "قايض أردوغان السراج بالأسلحة، وبالفعل أرسل له الكثير من الأسلحة والذخائر مقابل التوقيع على الاتفاقية رغم علمه أن البرلمان الليبي لن يوافق عليها".



تتجاهل الاتفاقية التي تم توقيعها في 27 نوفمبر بين تركيا والحكومة الوطنية الليبية في طرابلس المياه الإقليمية حول جزيرة قبرص المقسمة وعدد من الجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرة كريت.



وأكدت الصحيفة أن اليونان لديها معلومات مؤكدة عن شحن الأسلحة للميناء الليبي وتعلم جيدًا وقت التسليم والسفينة التي نقلت الأسلحة".



وتابعت أن الأتراك يعلمون أن ما يفعلونه خاطئ ولن يجنو منه شيئًا سوى ممارسة المزيد من الضغط على دول شرق المتوسط، ولكن تحليلهم خاطئ.