حملة "تبون" تعلن فوزه في الجولة الأولى من انتخابات الجزائر

أعلنت إدارة حملة عبد المجيد تبون، مساء أمس، فوزه في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي بدأ التصويت فيها صباح الخميس، بنسبة 64% من الأصوات



فيما قال محمد لعقاب مدير الإعلام في مديرية حملة تبون، إن محاضر الفرز التي وصلت من مختلف الولايات، تظهر فوز تبون في الجولة الأولى بنسبة 64% من الأصوات.



فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 41.14% على مستوى الجزائر، حسب ما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، اليوم الجمعة.



وقد تسابقت أمس مديريات المرشحين الخمسة إلى إعلان نتائج مبدئية تشير إلى تقدم كل واحد منهم وتوحي بالذهاب إلى دور ثان، إلا أن الكثير من الضالعين بالشأن السياسي اعتبروها تخمينات ومزايدات للضغط على سلطة الانتخابات قبل إعلان النتائج الأولية من قبل سلطة الانتخابات، والمقررة الجمعة في الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر.