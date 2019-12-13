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عالم

روسيا: رصد 34 انتهاكًا للهدنة في سوريا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا، بواقع 6 انتهاكات في اللاذقية و5 في حلب و8 في إدلب و2 في حماة.

وأشار بيان للدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في اللجنة رصد بدوره 13 انتهاكا للهدنة في محافظات اللاذقية ( 1) وإدلب ( 8) وحماة (3) وحلب (1).

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين انسانيتين في حي المشارقة بمدينة حلب حيث تم توزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.048، والعملية الأخرى في أبو جدي بمحافظة الرقة، حيث تم توزيع 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.925 طن.

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