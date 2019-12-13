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عالم

رئيس المجلس الأوروبي يرحب بفوز جونسون في الانتخابات البريطانية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
شارل ميشيل وبوريس
شارل ميشيل وبوريس جونسون
أ.ش.أ
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رحب رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، اليوم الجمعة، بالفوز الساحق الذي حققه رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة.

وهنأ ميشيل، جونسون على فوزه في الانتخابات، معربا عن توقعه أن يقوم البرلمان البريطاني بالتصويت على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في أقرب وقت ممكن.

وأكد أهمية أن يكون هناك وضوح في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل جاد مع الحكومة البريطانية.

وشدد على أهمية توفير الاستقرار والأمن في أسرع وقت ممكن للمواطنين والشركات البريطانية والأوروبية.لافتا إلى أهمية الحفاظ على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من أجل تطوير التجارة والتنمية الاقتصادية وأيضا في مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع.

وكان بوريس جونسون قد صرح في أعقاب فوز حزب المحافظين البريطاني بأغلبية المقاعد في البرلمان، بأنه أصبح لديه تفويض قوي جديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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