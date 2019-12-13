الكرملين يشكك في أن يحسّن فوز جونسون العلاقات بين موسكو ولندن

شكك الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، في إمكانية أن يؤدي فوز جونسون إلى تحسّن العلاقات بين موسكو ولندن.



وكان بوريس جونسون قد صرح في أعقاب فوز حزب المحافظين البريطاني بأغلبية المقاعد في البرلمان، بأنه أصبح لديه تفويض قوي جديد لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وتمثل نتيجة هذه الانتخابات، بعد أكثر من ثلاث سنوات على موافقة البريطانيين على المغادرة في تصويت، تحولا مهما للمملكة المتحدة والاتحاد، إذ من شأن النصر الحاسم للمحافظين أن يوفر بعض الارتياح للاتحاد، الذي سئم من تردد لندن في الخروج.