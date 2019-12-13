حملات تموينية مكثفة على أسواق أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة استهدفت ضبط القضايا التموينية، بمختلف أسواق المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء هشام فاروق، مدير الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا تموينية متنوعة، وهى عبارة عن: قضيتين مخالفات المخابز البلدية، وقضية عدم حمل شهادة صحية، فضلًا عن قضيتىن بيع بأزيد من السعر الرسمي.



وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة، والحد من ظاهرة المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.