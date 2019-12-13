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محافظات

محافظ الغربية ينظف الشوارع ضمن مبادرة "بأيدينا نجملها"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سادت حالة من الفرح والسعادة بين المواطنين، بمحافظة الغربية فور مشاهدتهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وهما يقومان بتنظيف الشارع، برفقة عدد من طلبة الجامعة، خلال أعمال مبادرة "بأيدينا نجملها".

جاء ذلك بالتعاون مع جامعة طنطا، بهدف تجميل وتنظيف شوارع المحافظة، وتجميل الأسوار والميادين، سعيًا لتحسين المظهر العام للمحافظة، وإعلاء مبدأ المشاركة، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية.

من جانبه أشار الدكتور عماد عتمان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، بضرورة التعاون المشترك بين الجامعة ومحافظة الغربية في كافة المجالات، مشيرًا إلى ضرورة الإيمان بالعمل الجماعي والتواصل مع كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، والتأكيد على الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة طنطا بوصفها بيت خبرة في كافة المجالات وأحد الأذرع الرئيسية للنهضة.

وفي ختام حديثه أوضح الدكتور الرفاعي مبارك أن طلاب الجامعة وعددهم 200 طالبًا وطالبة، شاركوا في أعمال المبادرة في يومها الأول، مشيرًا إلى انطلاق مبادرة "احنا كمان بأيدينا نجملها المدن الجامعية"، بمشاركة الطلاب المقيمين بها الأسبوع القادم.
محافظ الغربية ينظف الشوارع ضمن مبادرة "بأيدينا نجملها"
محافظ الغربية ينظف الشوارع ضمن مبادرة "بأيدينا نجملها"
محافظ الغربية ينظف الشوارع ضمن مبادرة "بأيدينا نجملها"
محافظ الغربية ينظف الشوارع ضمن مبادرة "بأيدينا نجملها"

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