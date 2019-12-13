جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة

أحبطت جمارك منفذ أرقين بجنوب أسوان، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، مع أحد الركاب القادمين من السودان.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من الخرطوم، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 16 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" أحدث الإصدارات، وهاتف ماركة "سامسونج نوت 8"، مشيرا إلى أن أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.