في عيد ميلاد تايلور سويفت.. هذه خطتها للعام الجديد

تحتفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بعيد ميلادها الـ30، والتي تشتهر بالأغاني ذات المشاهدات العالية، وصُنفت من المغنيات الأكثر ربحًا لهذا العام، وفقًا لإحصائيات مجلة "فوربس".



وحققت تايلور، أرباحا خلال 2019، بلغت 185 مليون دولار، وذلك بفضل مبيعات ألبومها الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك"، وجولتها الغنائية، التي صنفت كأكثر جولة غنائية تحقيقا للمبيعات في تاريخ الولايات المتحدة، بأرباح تجاوزت 266 مليون دولار.



تأثرت سويفت بشدة بالمغنية شانيا توين، كما تأثرت بـ لوآن ريمس وتينا ترنر ودوللي بارتون وجدّتها، وعلى الرغم من أن جدتها كانت مغنية أوبرا محترفة، إلا أن ذوق تايلور سويفت كان يميل إلى الموسيقى الريفية، كما أصدرت سويفت أول أغنية لها "تيم مغراو" في منتصف عام 2006، التي وصلت إلى المركز السادس في سباقات أغاني الريف الأمريكية، ثم أصدرت بعدها أول ألبوم لها والذي حمل اسمها في 26 أكتوبر 2006، بيع 39،000 نسخة من الألبوم في الأسبوع الأول بعد إصداره.



وأحدث إنجازاتها الفوز بعدد ست جوائز الموسيقى الأمريكية لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق، حيث حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة، وتتفوق على الراحل مايكل جاكسون الذي حصد 24 جائزة.



وعن خططها للعام المقبل، قالت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، إنها قررت تقليل فترات جولاتها الغنائية العام المقبل، مقارنة بما كان مخططا له منذ البداية لكي تتمكن من البقاء إلى جانب والدتها، ورعايتها نظرًا لحالتها الصحية السيئة، لذا بدلًا من جولتها المعتادة على مدى ستة أشهر، ستعقد مهرجانًا لمدة شهر لألبومها الأخير Lover بالتعاون مع نجوم آخرين، فهى تجد الوقوف بجانب عائلتها في هذه الظروف أمر لابد منه خلال العام المقبل.



