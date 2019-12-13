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الثقافة

الحاج علي: نبذل محاولات لاستيعاب كل دور النشر في معرض الكتاب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الهيئة تحاول في الدورة الـ51 للمعرض المقرر انطلاقها في يناير المقبل، استيعاب أكبر عدد من الناشرين الذين تقدموا للمشاركة في المعرض، موضحًا أن الهيئة وضعت حلول لاستيعاب دور النشر الموجودة في قائمة الإنتظار.

وأضاف الحاج علي في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه تم وضع معيار أولي لاختيار عدد من الناشرين الموجودين في الانتظار وتمثل ذلك المعيار في أنهم سيأخذوا دور النشر التي أصدرت 100 عنوان خلال العام، لافتًا إلى أن إذا وجدت مساحات أخرى سيتم تقليل عدد العناوين التي صدرت بحيث يتم استيعاب أعداد أخرى من الناشرين، مؤكدًا أن قائمة الإنتظار يوجد بها ما يقرب من 51 دار نشر تم استبعاد منهم دارين فقط، وهم الذين قدموا قائمة معروضات بعنوان واحد أو عناونين.

وأشار إلى أن قائمة الانتظار تضم دور النشر التي تشارك لأول مرة، والمعرض في البداية يستوعب الناشرين الذين يشاركون باستمرار على مدار السنوات الماضية.

وأكد رئيس هيئة الكتاب على أن دور النشر المشاركة هذا العام ستكون فيه نسبة زيادة عن العام الماضية بنسبة 25%، حيث أن العام الماضين كانت الدور المشاركة عددها 1200.

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