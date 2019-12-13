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مصر

فتح الحجز لشقق الإسكان الاستثماري.. الأحد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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◄مى عبدالحميد: يتم شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط والمكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية
◄التخصيص من خلال قرعة إلكترونية عشوائية.. والأولوية لأبناء المحافظة أو العاملين بها.. ويجوز حجز أكثر من وحدة لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ بعد غدٍ الأحد 15122019، وحتى يوم الأربعاء 1512020، فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثمارى، تُنفذ خلال 36 شهرًا، بمحافظتى بورسعيد ودمياط.

وأوضح وزير الإسكان، أن تلك الوحدات تطرحها الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، فى محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد "شرق كلية التربية الرياضية"، بمساحات تصل إلى (110 – 112 – 116 م2).

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يتم شراء كراسة الشروط بداية من تاريخ 15122019، وحتى نهاية وقت الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المُميكنة بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى المكاتب الرئيسية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (https:cservices.shmff.gov.egreservations)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة يكون عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل على الموقع الإليكتروني، وذلك بناءً على ما سيقوم المواطن باختياره بموقع الحجز الإلكتروني، بحيث تكون الأولوية فى التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها، ويجوز التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع لنفس الشخص أو باسم الزوجة أو الأولاد القصر، بشرط شراء كراسة شروط الحجز، وسداد مبلغ مُقدم جدية الحجز، ومبلغ مصاريف التسجيل لكل وحدة سكنية بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المُراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية على حدة.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن أسعار الوحدات السكنية السابق ذكرها، وفقًا للمساحات وتمييز الدور (أرضى مُتكرر أخير) وطبقًا لنوعية الوحدات المطلوبة، قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وذلك بخلاف 5 % من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة، ويتم سداد مبلغ مقدم جدية حجز السابق ذكره، بالإضافة إلى سداد مبلغ 300 جنيه مصاريف تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، على الحساب المُبين بكراسة الشروط فى أى مكتب بريد مُميكن.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقًا لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد (12) دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثاني، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد (20) دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة – 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي)، مشيرة إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه").

وأكد عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

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