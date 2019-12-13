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مصر

الوزراء ينفي تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقى أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.

وتعد مصر أحد أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلي ما يقرب من 2 مليون طن، ويتم تصدير باقي المحصول للخارج، وتهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خصوصًا الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، من خلال استخدام الأصناف الجديدة التي قام قسم بحوث البصل باستنباطها، بالإضافة إلى الحصول على التقاوي الجيدة، وعدم زراعة أي صنف لإنتاج البصل قبل اختباره لمدة 3 سنوات على الأقل، من قبل الجهات المختصة، مع الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المشاتل.

وفي إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، قامت الوزارة بتطبيق برنامج قومي لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضر والفاكهة، وفقًا للمعايير المصرية لتداول المنتجات الزراعية، ووفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وذلك بهدف حماية المستهلك المصري وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية، وفتح منافذ جديدة للصادرات الزراعية المصرية، كما يقوم الحجر الزراعي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة المختلفة بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية، بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، من خلال منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة المختلفة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg).

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التموين، ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، وأن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم، يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، تقوم الوزارة بحملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وتقوم الوزارة بتوفير السلع بكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر، سواء السلع التموينية المدعمة أو السلع التي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي" في مختلف المحافظات، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير كافة السلع والمنتجات في جميع المحافظات وكذلك القرى والنجوع.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، تُهدد انعقاد دورة 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم، من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والأفريقية.

وفي إطار سعي الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على كافة الوفود التي سيستقبلها، سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها، ومدى توافرها داخل المعرض، من خلال تطبيق على الموبايل، حيث يشتمل التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوى على كافة أماكن دور النشر وأماكن العرض وقاعات الفعاليات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moc.gov.eg) أو الاتصال على رقم (27485065 02).

كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم السماح لبعض الشركات السياحية، بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، مٌشددةً على أنه تم الانتهاء من إجراءات التوثيق لجميع الشركات المستوفية لكافة الشروط الموضوعة على البوابة، مُشيرةً إلى قيام ١٨٣٣ شركة سياحية بالتوثيق على بوابة العمرة، وذلك خلال الفترة المحددة للتوثيق من 13 أكتوبر حتى 14 نوفمبر الماضي لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسميًا.

وقد تم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق، في أكثر من منشور تم إرساله للشركات السياحية لإعطائها الفرصة، لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة، لافتةً إلى أنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضوًا في منظمة "الإياتا"، منظمة النقل الجوي المنُظِمة لجميع خطوط الطيران في العالم، ولديها كود "إياتا" مفعل، وقد تم وضع هذا الشرط من قبل المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء العمل ببوابة العمرة المصرية (https:umrah.eg) ) في ١٧ نوفمبر ٢٠١٩، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث تم إنشاء هذه البوابة في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة، والذي يعد الآن عنصرًا مهمًا في كافة المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتقوم الشركات بتنظيم برامج العمرة من خلال هذه البوابة، وذلك فى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، بهدف تفعيل دورها الرقابي، لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وتقوم بوابة العمرة المصرية بتنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل، يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها إتمام جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق.

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