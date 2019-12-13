الرئيس اللبناني يبحث مع المنسق الأممي نتائج مؤتمر باريس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون استقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.



وبحث الرئيس عون مع كوبيتش نتائج المؤتمر الذي عقد في باريس لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.



من جانب آخر، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني في أوتوستراد جل الديب شرق العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الجمعة، بعد أن حاولوا إقفال طريق رئيسي في المنطقة، من أجل الضغط على المسؤولين السياسيين للإسراع بالاستشارات النيابية من أجل تكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الأحزاب.