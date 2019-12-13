السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن موقف التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 13 ديسمبر ٢٠١٩، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:



- القاهرة أسيوط مدة ٣٥ دقيقة



- أسيوط أسوان مدة ٣٥ دقيقة



ثالثا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.