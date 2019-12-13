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تقارير ومتابعات

توصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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شهد منتدي شباب العام بنسخته الثانية العام الماضي، والذي انعقد من الفترة 3 إلي 6 نوفمبر 2018، انطلاق أول نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات، بزيادة في الأعداد عن النسخة الأولى التي شهدت استضافة ثلاثة آلاف شاب وفتاة.

* نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي
نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، عبارة عن قمة إقليمية عقدت على مدار يوم واحد، بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثّلين من الدول العربية والإفريقية، وخلال القمة أُتيحت الفرصة للشباب العربي والإفريقي فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه بلادهم وسبل التغلّب عليها.

انعقد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي بتمثيل شباب من 67 دولة عربية وإفريقية، كما بلغ عدد المشاركين 60 مشاركا من الطلبة الوافدين بمصر.

ضم نموذج المحاكاة أيضا تمثيل لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفلسطين والسعودية والإمارات.

* توصيات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

- حث دول الأعضاء المشاركين في الاتحاد على الإنخراط في مبادراته لتمكين الشباب لتنفيذ خططهم الوطنية.

- رحب النموذج بأنشطة الاتحاد الإفريقي في مجال تمكين الشباب وإصداره الميثاق الإفريقي.

-أوصي نموذج محاكة الاتحاد الإفريقي بإنشاء أكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

- دعا النموذج لعقد اجتماع نصف سنوي للشباب الإفريقي بمقر الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، على أن تطرح نتائج الاجتماعات على أجندة القمم الإفريقية.

*شعار النسخة الثالثة من منتدي الشباب

كشفت إدارة منتدى شباب العالم، عن شعار هذا العام، وهو الفنون - إحياء، وينعكس الشعار على محتوى فقرات المسرح التي ستنطلق بداية من اليوم، وتستمر العروض على مدار يومي 15 -16 ديسمبر.

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