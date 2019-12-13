ضبط منشطات جنسية محظور تداولها بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن المقدم محمد نصحى وكيل مباحث التموين من ضبط 396 عبوة منشطات جنسية محظور تداولها داخل محل لبيع العسل بدائرة قسم أول طنطا ملك المدعو "ا. ب. ا" 23 سنة، وذلك لمخالفة القانون 127 لسنة 55 لحيازة منشطات غير مسجلة.



وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى طلبت سرعة تحريات المباحث وإرسال المضبوطات إلى مديرية الصحة لكتابة تقريرها.