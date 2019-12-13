ضبط كميات كبيرة من الملح الفاسد في الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، حملة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من ملح الطعام الفاسد داخل مصنع دون ترخيص بزفتى.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين، برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الإدارة ومعاونيه؛ أسفرت عن ضبط 5.2 طن ملح طعام فاسد ومقلد لإحدى الشركات داخل مصنع دون ترخيص ملك المدعو "ت ا ا" 31 سنة دائرة قسم ثان زفتى، وتبين قيام المذكور بجلب كميات كبيرة من ملح الطعام المتحجر وغير الصالح للاستهلاك، وإعادة تصنيعه وتعبئته باسم إحدى الشركات الكبرى.



تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.