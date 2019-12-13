ضبط عاطل بمخدرات في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل قبل ترويجه كمية من المخدرات على عملائه، في 15 مايو.



وكانت معلومات وردت لقسم شرطة 15 مايو، بقيام عاطل بترويج المخدرات بنطاق القسم ويتخذ من مسكنة مسرحا لتوزيع تلك السموم على العملاء، وبتقنين الإجراءات القانونية وعمل كمين تم القبض على المدعو هانى. م. م 35 سنة، ومقيم بنطاق القسم وبحوزته 25 تذكرة بودرة معدة للبيع وكمية كبيرة من الحشيش كما تم ضبط سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول ومبلغ من المال، وتم اقتياده إلى القسم والتحفظ على المضبوطات.



وبمواجهته، اعترف باتجاره بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال مع العملاء والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.