نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

تنظم وزارة الثقافة سلسلة ندوات وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية، خلال عدد من المراكز الثقافية الأجنبية، والمراكز الثقافية الخاصة.



تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال إدارة ثقافة القرية بالهيئة، "الملتقى الخامس لفنون البادية" بمدينة دراو، وقرية بلانة بنصر النوبة في محافظة أسوان، في إطار خطة الهيئة للحفاظ على التراث الثقافي بالمحافظات، والتي تتمتع بالتنوع الثقافي، وثقافة البادية، والمناطق الحدودية.



تبدأ فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها"، بمحافظة الغربية، بالاشتراك بين أجهزة المحافظة، وجامعة طنطا وحزب "مستقبل وطن"، لتجميل الأسوار والميادين.



تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلًا للفنان يحيى خليل، في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الصغير.



كما تستقبل دار الأوبرا احتفالية "أعياد الميلاد"، لفرقة أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة، في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح الكبير.



وتنظم دار الأوبرا حفلًا لفرقة "المولوية المصرية"، بقيادة المنشد عامر التوني، في تمام الثامنة مساءً، على خشبة مسرح الجمهورية.



يستقبل المعهد الفرنسي بمصر المكتبات الفرانكفونية، اليوم 13 ديسمبر القادم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، هذه المكتبات جميعًا ستقدم للصغار والكبار قراءات بديعة، مع اقتراب حلول الأعياد.