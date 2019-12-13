غزة تستعد لجمعة "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الـ 84 لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، مؤكدة "تمسكها بالمسيرات وفاءً لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).



وكانت مسيرات العودة قد توقفت خلال الشهر الماضي بسبب المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي عقب مقتل القيادي في الحركة بهاء أبوالعطا وزوجته في غارة إسرائيلية.



وأدت المواجهات إلى مقتل 35 فلسطينيا، وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.