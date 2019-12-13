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عالم

الجيش اللبناني يقبض على 7 محتجين أغلقوا طريقًا حيويًا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أوقف الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، 7 أشخاص على خلفية قطع أوتوستراد حيوي شمالي بيروت، ونقلهم إلى إحدى ثكناته، في وقت لا زالت البلاد تشهد تحركات احتجاجية متفرقة، أبرزها قطع الطرقات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنه تم نقل المتهمين الذين ألقى الجيش القبض عليهم في منطقة جل الديب- المتن، إلى ثكنة صربا العسكرية في كسروان.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات تأتي على خلفية أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري، واشتداد السجال بين الأطراف السياسية في محادثات تكليف رئيس جديد للحكومة لتأليفها.

وبينما كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، في وقت سابق، أن لبنان يخسر يوميا بين 70 و80 مليون دولار، بسبب حالة الشلل التي أصابت اقتصاد البلاد على خلفية الاحتجاجات، أكد الحريري، أمس الخميس، التزام لبنان بخطة إنقاذية عاجلة بانتظار تشكيل حكومة جديدة.

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