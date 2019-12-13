ممنوع الصحافة.. ناهد السباعى تنشر صور مسجد هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورًا من مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة: "ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير احنا أهله وأصحابه ومعجبينه وجمهوره".



وكتبت ناهد السباعى تعليقًا على الصور قالت فيه: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد ذكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا.. صحاب هيثم احلا صحاب ف الدنيا اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم".



وكشفت ناهد السباعى أن أصدقاء هيثم أحمد زكى هم من قاموا بإنشاء المسجد باسمه كصدقة جارية على روحه موجهة لهم الشكر قائلة: "صحاب هيثم أحلى صحاب فى الدنيا، اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم".