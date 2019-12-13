أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ" للتفاوض بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.



وأكد ميشال لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد في بروكسل، في اليوم الثاني من قمة أوروبية، أن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمرحلة القادمة، "سنتفاوض بشأن اتفاق تجاري يتيح التوصل إلى قواعد منصفة".