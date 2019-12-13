نشرة أخبار العرب..الجمعة 13 ديسمبر

ترصد نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربى، وتحديدًا ‏المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا ‏الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد ‏أفضل.



مصر

- وزارة السياحة توافق على استيراد السيارات المستعملة للعمل بالنقل السياحى.

- اليوم تشييع جنازة المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية.



لبنان

-المتظاهرون يقطعون الطرق فى العديد من المدن والمناطق.

-قوات الجيش تعتقل 6 مواطنين في جل الديب.

- المتظاهرون ينظمون اعتصاما أمام مصرف لبنان في بعلبك.



سوريا

-قوات الجيش السورى تقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في قرى حلب.



فلسطين

-مسيرات العودة تنطلق تحت شعار فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا.



العراق

- وقوع مصابين وسط مدينة كربلاء نتيجة الطعن بالسكاكين من قبل مجهولين.

- الاستعداد لانطلاق مظاهرات حاشدة تجوب المدن العراقية ضد الطبقة السياسية وانتشار الفساد.



الجزائر

-تشديدات أمنية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

- مؤشرات أولية بتقدم عبد المجيد تبون.

- أدنى نسبة مشاركة فى انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر بنسبة 41%.