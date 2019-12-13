نشرة أخبار العرب..الجمعة 13 ديسمبر
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
مروة عنبرطباعة
ترصد نشرة أخبار العرب، أهم الأحداث والتطورات في العالم العربى، وتحديدًا المناطق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.
مصر
- وزارة السياحة توافق على استيراد السيارات المستعملة للعمل بالنقل السياحى.
- اليوم تشييع جنازة المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية.
لبنان
-المتظاهرون يقطعون الطرق فى العديد من المدن والمناطق.
-قوات الجيش تعتقل 6 مواطنين في جل الديب.
- المتظاهرون ينظمون اعتصاما أمام مصرف لبنان في بعلبك.
سوريا
-قوات الجيش السورى تقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في قرى حلب.
فلسطين
-مسيرات العودة تنطلق تحت شعار فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا.
العراق
- وقوع مصابين وسط مدينة كربلاء نتيجة الطعن بالسكاكين من قبل مجهولين.
- الاستعداد لانطلاق مظاهرات حاشدة تجوب المدن العراقية ضد الطبقة السياسية وانتشار الفساد.
الجزائر
-تشديدات أمنية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
- مؤشرات أولية بتقدم عبد المجيد تبون.
- أدنى نسبة مشاركة فى انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر بنسبة 41%.
مصر
- وزارة السياحة توافق على استيراد السيارات المستعملة للعمل بالنقل السياحى.
- اليوم تشييع جنازة المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية.
لبنان
-المتظاهرون يقطعون الطرق فى العديد من المدن والمناطق.
-قوات الجيش تعتقل 6 مواطنين في جل الديب.
- المتظاهرون ينظمون اعتصاما أمام مصرف لبنان في بعلبك.
سوريا
-قوات الجيش السورى تقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في قرى حلب.
فلسطين
-مسيرات العودة تنطلق تحت شعار فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا.
العراق
- وقوع مصابين وسط مدينة كربلاء نتيجة الطعن بالسكاكين من قبل مجهولين.
- الاستعداد لانطلاق مظاهرات حاشدة تجوب المدن العراقية ضد الطبقة السياسية وانتشار الفساد.
الجزائر
-تشديدات أمنية قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
- مؤشرات أولية بتقدم عبد المجيد تبون.
- أدنى نسبة مشاركة فى انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر بنسبة 41%.