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استقالة زعيمة حزب اسكتلندي عقب خسارتها في الانتخابات البرلمانية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار الاسكتلندي جو سوينسون استقالتها من قيادة الحزب، وذلك عقب خسارتها لمقعدها النيابي في الانتخابات البرلمانية البريطانية، وذلك بحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الجمعة.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية ووسائل إعلام أخرى:" أكد الديمقراطيون الأحرار هذا الصباح على أن النائب إد دايف والبارونة سال برينتون سيتولان مهام القائم بأعمال رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار".

وذكر البيان أن"انتخابات قيادة الحزب ستجري في السنة الجديدة".

وقد أشادت البارونة برينتون بزعيمة الحزب سوينسون، التي خسرت أمام مرشح الحزب القومي الاسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب اسكتلندا بأغلبية 149 صوتًا، على "قيادتها الصادقة والجريئة".

وقد حقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أغلبية كبيرة في البرلمان البريطاني، عقب حصوله على نحو 358 من أصل 650 مقعدًا بعد فرز الأصوات في أغلبية الدوائر الانتخابية باستثناء عشرة دوائر فقط سيجري الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق اليوم.

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