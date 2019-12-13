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سياسي

تنسيقية الأحزاب تشارك في ورشة "آفاق التدريب والتطوير" اليوم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قال المهندس أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن منتدى شباب العالم هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحويل عنوان "تمكين الشباب" إلى واقع ملموس بما فيه من تفاعل وتواصل وتلاقي أفكار بين شباب من جنسيات مختلفة ومؤسسات وهيئات وتخصصات مختلفة، وتبادل خبرات بين الشباب وبين القيادات السياسية والمسؤولين والمتخصصين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى إشراك الشباب بصورة مباشرة في الشأن العام من خلال توصيات ومقترحات مقدمة من الشباب أنفسهم يتم دراستها بعناية ثم بلورتها في شكل توصيات نهائية تمثل إطار عمل ما بعد المنتدى.

وأضاف عمرو، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستشارك في أكثر من ورشة خاصة منها "آفاق التدريب والتطوير في عصر الثورة الصناعية الرابعة" وتتناول فرص التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة لما تتضمنه من تقنيات وأساليب جديدة بفعل دمج العوالم المادية والرقمية والبيولوجية بطرق من شأنها إحداث تحولًا جذريًا للحياة البشرية.

وأشار إلى أنه من خلال الورشة سيتم طرح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة والعوامل التي أفرزتها، والاتجاهات الجدلية بشأن تأثيرها على الاقتصاد والبشر، وتحليل احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحديث كنتيجة للمتغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية، ثم فهم التغير في أولويات الجدارات والمهارات المطلوبة، ومن ثم فهم آفاق التعليم والتدريب، وفي ختام الورشة سيتم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

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